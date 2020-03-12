Власти Чехии сообщили о готовности к переговорам с Россией для разблокировки отношений
Власти Чехии готовы к переговорам с Россией с целью разблокировки отношений между двумя государствами, которые осложнены рядом технических, административных и исторических проблемных тем. Об этом сообщает ТАСС.
«Высшие государственные деятели подтвердили готовность к осмысленному и конструктивному диалогу с Россией в соответствии с позициями Евросоюза и НАТО», — заявили в администрации президента страны Милоша Земана.
Там отметили, что с точки зрения взаимоотношений ключевым является достижение прогресса в имплементации минских договоренностей со стороны России.
При этом, чешские руководители, признавая определенную обостренность в отношениях между двумя странами, предполагают, что «интерес к устранению негативного содержания взаимоотношений является совместным и двусторонним.