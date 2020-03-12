На Украине восстановлено министерство по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий

Кабмин Украины отменил создание единого министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны.

Ранее власти намеревались реорганизовать министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц путем присоединения к министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Соответствующим документом также образуется два ведомства: министерство по делам ветеранов и министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Данные ведомства в сентябре 2019 года по решению правительства были объединены в одно.