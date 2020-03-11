Госдума одобрила поправку Терешковой

Государственная дума поддержала поправку о снятии ограничений на президентские сроки для действующего главы государства. Об этом сообщает РИА «Новости».

В тексте законопроекта говорится, что лицо, возглавляющее или возглавлявшее государство, на момент вступления данной поправки в силу может вновь участвовать в президентских выборах, несмотря на количество прошлых сроков.

Таким образом, действующий президент Владимир Путин получает возможность баллотироваться на этот пост в 2024 году.

С данной инициативой вступила депутат от партии «Единая Россия» Валентина Терешкова.

Путин поддержал предложение Терешковой, но подчеркнул необходимость направить поправку на рассмотрение Конституционного суда (КС) России.

В свою очередь, КС суд не позднее семи дней со дня направления запроса президентом обязан дать заключение о том, соответствует ли поправка положениям основного закона или противоречит.