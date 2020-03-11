Трамп готов использовать всю мощь правительства США против коронавируса
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Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что будет использовать все государственные ресурсы для борьбы с коронавирусом.
Глава государства выразил готовность использовать всю мощь правительства страны для того, чтобы избавить от коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что Трамп может объявить общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.
По последним данным, всего в мире заражены больше 120 тысяч человек, при этом выздоровели почти 67 тысяч пациентов, а погибли — 4 375.
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