Трамп готов использовать всю мощь правительства США против коронавируса

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что будет использовать все государственные ресурсы для борьбы с коронавирусом.

Глава государства выразил готовность использовать всю мощь правительства страны для того, чтобы избавить от коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что Трамп может объявить общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

По последним данным, всего в мире заражены больше 120 тысяч человек, при этом выздоровели почти 67 тысяч пациентов, а погибли — 4 375.

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