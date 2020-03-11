В Кремле следят за развитием ситуации с коронавирусом в мире

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отслеживают ситуацию, связанную с коронавирусом, цитирует РИА «Новости».

По его словам, Кремль внимательно следит за тем, как развиваются события в России и мире.

В России официально подтвердили 28 случаев коронавирусной инфекции. Из них 25 диагностированы у вернувшихся из Италии россиян, еще два случая были выявлены у граждан Китая и один — у гражданина Италии. Всего в мире заражены больше 120 тысяч человек, при этом выздоровели почти 67 тысяч пациентов, а погибли — 4 375.

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