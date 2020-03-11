Госдума в третьем чтении приняла закон о поправках в Конституцию

Государственная дума в третьем, окончательном чтении одобрила законопроект о поправках в Конституцию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что никто не проголосовал против принятия закона. 383 депутата выступили за, а 43 воздержались.

Затем законопроект был отправлен в Совет Федерации, где также был одобрен. За его принятие проголосовали 160 сенаторов, 1 против и 3 воздержались.

Данный закон предполагает наделение парламента новыми полномочиями, введение ограничений для должностных лиц, а также лимитирует количество возможных президентских сроков для одного лица.

Однако, в соответствии с поправкой, предложенной депутатом Валентиной Терешковой, действующий президент сможет баллотироваться на этот пост вновь, несмотря на его прошлые сроки.