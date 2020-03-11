Трамп может ввести общенациональный режим ЧС из-за коронавируса
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может объявить общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.
По его данным, глава США может пойти на этот шаг, чтобы получить федеральные средства на борьбу с вирусом, обойдя обсуждения в конгрессе.
Предполагается, что таким образом Трамп может получить до $40 млрд в виде срочной помощи.
Согласно последней статистике, всего в мире заражены больше 120 тысяч человек, при этом выздоровели почти 67 тысяч пациентов, а погибли — 4 375.
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