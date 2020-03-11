Глава исполкома «Деловой России»: конкурс «Лидеры России. Политика» — площадка для генерации идей

К участию в конкурсе «Лидеры Россия. Политика» вице-президента, руководителя исполнительного комитета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Назик Каграманян, по ее словам, привел большой жизненный опыт и понимание тех форматов развития событий, которые возможны на сегодняшний день в стране.

«Есть понимание федеральных, региональных и международных процессов.

И, на мой взгляд, если попробовать собраться профессионалам в разных областях и вложить свои знания в общую копилку возможностей, то это может помочь найти новые инструменты для улучшения экономической ситуации, а также роста благосостояния граждан», — рассказала политик «Газете.Ru».

По ее словам, конкурс «Лидеры Россия» — «круг единомышленников, в рамках которого можно сгенерировать серьезные решения и проекты».