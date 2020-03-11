Потуремский: поправка о суверенитете показывает консенсус в обществе

Директор по политическому анализу компании ИНСОМАР, политолог Виктор Потуремский в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил позитивное отношение россиян к конституционной поправке о защите суверенитета страны.

«Что здесь можно сказать — я как социолог могу сказать, что это можно было бы назвать консенсусной темой. Это тема, которая сейчас на уровне общественного мнения российского общества признается всеми и считается, что это должно быть именно так», — отметил эксперт.

Он также добавил, что вообще появление такой поправки в Конституции и закрепление такой ценности, как суверенитет, закрепляется в основном законе именно поэтому поддерживается большинством жителей страны. «В связи с этим и отношения большинства россиян к ней позитивное», — резюмировал политолог.