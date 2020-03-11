Кличко заявил о введении противоэпидемических ограничений в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко в видеообращении заявил о введении в украинской столице противоэпидемических мероприятий и ограничений. Об этом пишет «112 Украина».

Так, в ряде учебных учреждений будет временно ограничен образовательный процесс и обеспечено дистанционное обучение.

Кроме того, в Киеве ограничат проведение концертов, конференций и других массовых мероприятий. Также будут закрыты развлекательные центры и отменены сеансы в кинотеатрах.

Кличко распорядился организовать усиленный контроль в торговых центрах.

По предварительным данным, ограничения будут действовать с 12 марта до конца марта.

При этом мэр Киева призвал не паниковать, ответственно относиться к здоровью и соблюдать правила гигиены.

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