Кличко заявил о введении противоэпидемических ограничений в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко в видеообращении заявил о введении в украинской столице противоэпидемических мероприятий и ограничений. Об этом пишет «112 Украина».
Так, в ряде учебных учреждений будет временно ограничен образовательный процесс и обеспечено дистанционное обучение.
Кроме того, в Киеве ограничат проведение концертов, конференций и других массовых мероприятий. Также будут закрыты развлекательные центры и отменены сеансы в кинотеатрах.
Кличко распорядился организовать усиленный контроль в торговых центрах.
По предварительным данным, ограничения будут действовать с 12 марта до конца марта.
При этом мэр Киева призвал не паниковать, ответственно относиться к здоровью и соблюдать правила гигиены.
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