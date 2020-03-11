Путин заявил о желании США обеспечить существование Украины за счет России

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты Америки пытаются обеспечить существование Украины за счет России. Об этом он сказал в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Он считает, что США взяли Украину под внешнее управление, при этом сами финансировать ее не хотят. Они желают, чтобы Украина существовала и за российские деньги.

По словам Путина, речь идет также о средствах, которые Москва платит за транзит газа в Европу по территории Украины. Президент убежден, что под предлогом обеспечения этого транзита Вашингтон ввел санкции против проекта «Северный поток — 2».

Хотя Путин назвал такой повод странным, он отметил заинтересованность России в продолжении транзита. По словам лидера, он будет производиться в меньших объемах.

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