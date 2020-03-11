Предвыборные митинги в США отменены из-за коронавируса

В США кандидат в президенты экс-вице-президент Джо Байден отменил предвыборные митинги в связи с распространением нового типа коронавируса COVID-2019. Об этом в Twitter сообщает представитель его кампании Кейт Бежингфилд.

Он уточнил, что в связи с заболеванием отменен предвыборный митинг в Кливленде, штате Огайо.

«В соответствии с распоряжением официальных лиц, а также в связи с мерами предосторожности наш митинг в Кливленде, штат Огайо, сегодня вечером отменен», — написал Бежингфилд.

Также ранее по такой же причине был отменен предвыборный митинг другого демократического кандидата сенатора Берни Сандерса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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