Госдума ободрила поправку о президентских сроках

Госдума одобрила поправку в Конституцию о снятии ограничений для действующего президента на участие в будущих выборах. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно инициативе, лица, возглавляющие или в прошлом возглавлявшие страну, могут снова баллотироваться в президенты без учета прошлых сроков.

Данная поправка предоставляет действующему президенту Владимиру Путину возможность участвовать в выборах 2024 года.

С таким предложением выступила депутат от партии «Единая Россия» Валентина Терешкова. Она обратилась к своим коллегам с просьбой юридически сформулировать поправку.

Ранее Путин одобрил ее предложение, с условием рассмотрения инициативы Конституционным судом России. Для вступления поправки в силу, необходимо официальное подтверждение от суда о том, что она не нарушает положения Конституции.