Медведев прокомментировал поправку о президентских сроках
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал поправку о президентских сроках, которая обсуждалась во вторник на заседании Госдумы с участием Владимира Путина.
По мнению Медведева, вступление силу подобного уточнения в Конституцию будет означать сохранение стабильности в развитии РФ, а также преемственность власти.
«А это исключительно важно для нашей родины в современный период», — цитирует ТАСС зампредседателя Совбеза.
Поправка Валентины Терешковой, а именно она выступила во вторник с соответствующим предложением, предусматривает снятие ограничения по числу президентских сроков.
Медведев напомнил, что все парламентарии при голосовании 10 марта поддержали эту поправку к Основному закону страны.
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