Деятели культуры и спорта одобряют поправку о президентских сроках

Деятели культуры и спорта одобряют поправку в Конституцию о снятии ограничения на количество президентских сроков для одного лица. Об этом сообщает ТАСС.

Писатель Захар Прилепин высказал уверенность в том, что действующий президент России Владимир Путин не планирует оставаться у власти, но «заложил эту возможность», чтобы транслировать политическую линию, которая была заявлена ранее.

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что Путин заботиться в первую очередь не о себе, а о государстве. Об этом, по его мнению, свидетельствуют слова президента о том, что сохранение должности главы государства — не самоцель.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала поправку полезной. По ее мнению, на должность президента нет более харизматичного кандидата, чем действующий президент.

Ранее депутат от партии «Единая Россия» Валентина Терешкова предложила поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию, снимающую ограничение на количество президентских сроков для одного лица. Таким образом, Путин получит возможность вновь переизбираться на пост главы государства, несмотря на его прошлые сроки. Инициативу одобрили в Госдуме.