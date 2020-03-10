Путин назвал хорошей идею парламентского измерения «нормандского формата»
close
Президент России Владимир Путин оценил идею создания парламентского измерения «нормандского формата», сообщает РИА «Новости».
Обсуждение идеи стало главной темой встречи главы государства с главой политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком и председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.
В ходе обсуждения президент положительно оценил данную перспективу, назвав идею о создании измерения «хорошей».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Песков: даты следующего нормандского саммита пока нет
— Россия и Украина обсудили новый обмен удерживаемых по формуле «всех на всех»
— Депутат Госдумы допустил срыв «нормандского саммита» из-за обострения ситуации в Донбассе