Путин назвал хорошей идею парламентского измерения «нормандского формата»

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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями фракций Государственной Думы РФ в... Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями фракций Государственной Думы РФ в...
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями фракций Государственной Думы РФ в...
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин оценил идею создания парламентского измерения «нормандского формата», сообщает РИА «Новости».

Обсуждение идеи стало главной темой встречи главы государства с главой политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком и председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.

В ходе обсуждения президент положительно оценил данную перспективу, назвав идею о создании измерения «хорошей».

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