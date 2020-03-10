Крашенинников пояснил поправку о президентских сроках

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что поправка в Конституцию о президентских сроках является переходной нормой. Об этом сообщают РИА «Новости».

«Поправка в Конституцию не говорит о том, что слово «подряд» восстанавливается либо вообще все это убирается. Все эти ограничения остаются», — заявил глава комитета Госдумы.

По его словам, поправка «несет переходное положение». Он пояснил, что, если на всероссийском голосовании граждане поддержат поправку, тогда действующий президент сможет переизбираться на этот пост.

Ранее Госдума одобрила предложение депутата от партии «Единая Россия» Валентины Терешковой, согласно которому российский лидер Владимир Путин сможет вновь выдвинуть свою кандидатуру на должность президента.

Путин также поддержал эту инициативу с уточнением, что для ее воплощения необходимо официальное заключение Конституционного суда России, что поправка не нарушает основной закон государства.