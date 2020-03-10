Кадыров поддержал поправку о президентских сроках

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров положительно оценил поправку в Конституцию России о президентских сроках. Свою позицию он высказал в официальном Telegram-канале.

Внесение поправки, позволяющей действующему президенту вновь избираться на пост главы государства, необходимо, чтобы сохранить могущество России и стабильность в обществе, заявил Кадыров. Он выразил уверенность, что граждане страны поддержат Владимира Путина на выборах 2024 года.

Ранее Госдума приняла поправку депутата Валентины Терешковой, позволяющую ранее занимавшим пост президента лицам быть кандидатами на выборах после вступления в силу изменений в Конституции. При этом число предыдущих президентских сроков не будет учитываться.

Известно, что эту поправку уже одобрил президент России Владимир Путин. Однако он заявил, что ее необходимо согласовать с Конституционным судом.

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