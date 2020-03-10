Белый дом подтвердил отказ Трампа приезжать в Москву на Парад Победы
В Белом доме официально подтвердили, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не приедет в Москву на Парад Победы 9 мая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Трампа.
«Президент отклонил приглашение», — заявил представитель Белого дома.
Источник не уточнил, будут ли на празднованиях в Москве представители США.
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах России писал, что Трамп отказался приезжать в Россию 9 мая. Однако делегация из США будет присутствовать в российской столице.
Также новость об отсутствии главы США на мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщины Победы во Второй мировой войне, подтвердили в Кремле.
Москва отправила приглашения на 9 мая многим иностранным лидерам и представителям международных организаций. Среди них генсек ООН Антониу Гутерриш, президенты Франции, Чехии, Сербии, Болгарии и лидеры ряда стран СНГ.
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