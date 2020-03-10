Президент России Владимир Путин не поддержал предложение о досрочных выборах в Госдуму.

По мнению главы государства, если поправки в Конституцию будут приняты, то смысла в досрочных выборах нет.

«Я не вижу необходимости в досрочных выборах в Госдуму», — заявил президент, выступая в нижней палате российского парламента.

«Газета.ру» ведет онлайн-трансляцию рассмотрения поправок в Конституцию в Госдуме.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму, если новая конституция будет принята.

«Если эта обновленная конституция вступает в силу в апреле, то, наверное, надо в стране провести досрочные выборы Государственной думы», — сказал Жириновский

Депутат от партии «Единая Россия» Александр Карелин поддержал данную инициативу. Он сообщил, что внесет ко второму чтению поправку в Конституцию о проведении досрочных парламентских выборов.