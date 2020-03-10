Путин уверен, что со временем президентская власть не будет персонифицирована
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Президент России Владимир Путин убежден, что со временем в России президентская власть не будет зависеть от одного человека, передает ТАСС.
«Уверен, что придет время, когда высшая президентская власть в России не будет, что называется, так персонифицирована, не будет связана с каким-то одним человеком, конкретным», — заявил глава государства.
Он также добавил, что осознает собственную ответственность перед россиянами.
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