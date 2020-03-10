Президент России Владимир Путин одобрил поправку о возможности снова участвовать в выборах.

При этом он назвал необходимым согласовать поправку с Конституционным судом.

По его словам, если Конституционный суд РФ даст заключение, что поправка о возможности Путину избираться еще раз соответствует основному закону, — только тогда возможно продолжение его работы на посту президента после 2024 года.

«Газета.ру» ведет онлайн-трансляцию рассмотрения поправок в Конституцию в Госдуме.

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