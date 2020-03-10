Путин выступил против снятия ограничений на число президентских сроков

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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями фракций Государственной Думы РФ в... Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями фракций Государственной Думы РФ в...
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями фракций Государственной Думы РФ в...
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин выступил против снятия ограничений по количеству президентских сроков.

«В долгосрочной перспективе граждане должны иметь гарантии сменяемости власти», - заявил Путин.

Ранее депутат Валентина Терешкова предложила дать возможность Путину снова избираться, отменив ограничение на количество президентских сроков.

«Газета.ру» ведет онлайн-трансляцию рассмотрения поправок в Конституцию в Госдуме.

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