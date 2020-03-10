Путин не считает нужным продлить полномочия действующего президента после голосования

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает нужным продлить полномочия действующего президента после голосования по поправкам в Конституцию.

«Сильная президентская вертикаль для России абсолютно необходима. Были предложении продлить полномочия действующего президента, вашего покорного слуги. Не нужно этого делать, альтернатива должна быть»», — сказал Путин.

Он отметил, что безальтернативные выборы стране не нужны, они должны быть открытыми и конкурентными.

«Газета.ру» ведет онлайн-трансляцию рассмотрения поправок в Конституцию в Госдуме.