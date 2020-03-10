Эксперт объяснил, почему «Единая Россия» внесла предложение о досрочных выборах

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что предложение депутата Госдумы от «Единой России» Александра Карелина о досрочных выборах в парламент поступило не просто так.

«Многие эксперты, обсуждая вариант возможного переноса даты голосования на пораньше, говорили, что «Единая Россия» не вполне готова, партии в целом не очень готовы к выборам, а единороссы как конституционное большинство — это вроде не в их интересах», — отметил эксперт.

Однако, добавил Мартынов, здесь «видимо не столь интересы корпоративные работают, сколько государственные». Он выразил мнение, что таким образом проявляется тренд на обновление партии, запущенный с прошлой весны.

Кроме того, политолог прокомментировал слова лидера фракции КПРФ Геннадия Зюганова, который призвал не торопиться с досрочными выборами в Думу.

«Я сегодня выиграл бутылку французского коньяка. Я с коллегами поспорил, что коммунисты и Зюганов обязательно выкинут фортель 10-го числа», — отметил Мартынов.

«Вот они себя мягко говоря проявили такими уклонистами — я был уверен, что несмотря на то, что после встречи с лидерами фракций — там Зюганов приличных слов сказал несколько, выдавил из себя — их поведение накануне, когда они призывали бойкотировать голосование 22 апреля, явно взвинчивая ставки и идя на прямой шантаж, если можно так выразиться», — подытожил эксперт.