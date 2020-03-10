В ГД сочли неудачной формулировку поправки к Конституции о детях

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников назвал неудачной формулировку поправки к Коституции о том, что дети являются важнейшим достоянием России. Об этом пишет РИА «Новости».

По его мнению, будет правильнее указать, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики страны.

Крашенников убежден, что именно в таком виде данное положение будет полностью соответствовать ценностным ориентирам российского общества.

До этого президент внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.