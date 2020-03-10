Конституционная поправка о детях будет скорректирована
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объявил, что будет предложена другая формулировка конституционной поправки о детях, передает «Интерфакс».
Крашенников отметил, что предложенные ранее варианты «дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации» и «дети — это важнейшая ценность государства» оказались не самыми удачными.
Сейчас предлагается указать, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России». Это поможет избежать неточности и двусмысленности».
Ранее президент внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.
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