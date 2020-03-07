Зеленский рассказал, как проведет 8 марта
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Президент Украины Владимир Зеленский проведет Международный женский день вместе с женой и дочерью, передает »Известия».
Президент рассказал, что также каждый год поздравляет маму и отправляет ей цветы в Кривой Рог. Он отметил, что любит ходить по магазинам и выбирать подарки, хотя это и отбирает много времени.
Украинский лидер считает 8 марта важным праздником, который нужно проводить в кругу семьи.
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