Зеленский рассказал, как проведет 8 марта

Президент Украины Владимир Зеленский проведет Международный женский день вместе с женой и дочерью, передает »Известия».

Президент рассказал, что также каждый год поздравляет маму и отправляет ей цветы в Кривой Рог. Он отметил, что любит ходить по магазинам и выбирать подарки, хотя это и отбирает много времени.

Украинский лидер считает 8 марта важным праздником, который нужно проводить в кругу семьи.

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