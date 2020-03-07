Законопроект об упрощенной процедуре получения гражданства России поступит в ГД 10 марта
Первый зампред комитета ГД по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что законопроект, разрешающий получить российский паспорт и не отказываться от гражданства другой страны, вероятно, поступит в Госдуму 10 марта. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Очень важный закон, который мы ожидаем. Надеюсь, что он во вторник поступит в наш комитет», — сказал Водолацкий.
Он объяснил, что закон разрешает гражданам, которые желают жить и работать в РФ, получать российский паспорт, не отказываясь от гражданства своей страны.
По словам депутата, если закон поступит во вторник, 10 марта в Думу, то в среду или четверг он будет рассмотрен.
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