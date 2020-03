В Иране обвинили Трампа в ужесточении санкций на фоне коронавируса

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем Twitter обвинил президента США Дональда Трампа в намеренном ужесточении санкций против Тегерана на фоне коронавируса.

«Трамп злонамеренно ужесточает незаконные санкции США, чтобы истощить ресурсы Ирана, необходимые в борьбе с коронавирусом», — написал Зариф.

Политик добавил, что на смену американскому экономическому терроризму приходит медицинский терроризм.

В Иране заразились коронавирусом 5823 человека. Зарегистрированы 145 летальных случаев.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены более ста тысяч, умерли — 3509 человек.

.@realDonaldTrump is maliciously tightening US' illegal sanctions with aim of draining Iran's resources needed in the fight against #COVID19—while our citizens are dying from it.



The world can no longer be silent as US #EconomicTerrorism is supplanted by its #MedicalTerrorism.