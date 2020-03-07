Украинский лидер Владимир Зеленский сравнил свое президентство с дырявым судном, которое продолжает держаться на плаву. Об этом сообщает The Guardian.

«Кругом дыры, и вы своими руками и ногами пытаетесь их заткнуть. Мы так и живем. Мы затыкаем дыры», — сказал президент Украины.

На замечание журналиста, что по описаниям это напоминает тонущее судно, Зеленский заверил: «Но мы не тонем».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Савченко поделила власти Украины на «старых коррупционеров» и «молодых дебилов»

— Депутат Рады заявил, что украинская власть страдает от «абсолютной импотенции»

— Зеленский назвал себя «дрессированным псом» перед шахтерами