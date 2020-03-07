Анкара назвала глав МИД ЕС лицемерами на фоне миграционного кризиса
Турецкая сторона назвала лицемерным заявление глав МИД стран Европейского союза, в котором говорится о недопустимости использования мигрантов как орудия политического давления. Соответствующее заявление представлено на сайте МИД Турции.
В турецком внешнеполитическом ведомстве отметили, что ЕС «не может осознать чрезвычайное бремя и усилия», с которыми сталкивается Турция в вопросах миграции.
«Обвинение в том, что страна... использует проблему миграции в политических целях, является новым доказательством лицемерного подхода...», — отметили в МИД республики.
Также в ведомстве добавили, что Евросоюз не соблюдает собственные принципы и ценности, поддерживая Грецию, которая нарушает международное право и права человека, не позволяя беженцам перемещаться через свою границу вопреки Женевской конвенции 1951 года и законодательству ЕС.
«ЕС вместо призывов к Турции должен выполнить свои обещания по миграционному соглашению с Турцией от 18 марта 2016 года», — сказано в документе.
В конце февраля из-за обострения ситуации в Идлибе Турция решила не останавливать сирийских беженцев, желающих попасть в ЕС. Турецкие власти сообщали о 100 тысячах пересекших границу. Эту цифру назвали завышенной Греция и Россия. Афины обвинили Анкару в организованной переброске мигрантов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Турция направит тысячу спецназовцев на границу с Грецией из-за беженцев
— ЦПВС: Турция пытается вытеснить в Грецию 130 тыс. беженцев из Сирии
— В ЦПВС отреагировали на заявления о «миллионных» потоках беженцев из Сирии