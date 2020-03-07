В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем

Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Пропагандистский шабаш, устроенный в Нью-Йорке, выглядел довольно неубедительным и напоминал разговор «слепого с глухим», — сказал Молохов.

6 марта в СБ ООН прошло заседание, посвященное теме прав человека в Крыму. Организаторами стали постпредства Бельгии, Эстонии, Франции, Германии, Великобритании и Соединенных Штатов в сотрудничестве с миссией Украины в ООН. Представители США, Великобритании и Эстонии в очередной раз обвинили Россию в «оккупации» Крыма, заявив о массовых нарушениях прав человека на полуострове.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Не признаем: США сравнили Крым с Прибалтикой