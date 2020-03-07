В ГД ответили Зеленскому на заявление о переговорах по Донбассу

В Госдуме прокомментировали слова украинского президента Владимира Зеленского о выходе Украины из нормандского формата, если ситуация в Донбассе не изменится в течение года. Об этом сообщает RT.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий завил, что Киев не сможет выйти из переговоров, поскольку это ему не позволят сделать коллеги из Франции и Германии. Он подчеркнул, что предложения самого Зеленского по урегулированию ситуации не предусматривают диалог с руководством самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также сравнил решения украинской стороны с качелями.

«Если киевская риторика и планы будут воинствующими, никакого прорыва не будет и Зеленскому через год придется либо опровергнуть свои слова, либо разорвать все отношения и полностью отказаться от Донбасса», — добавил Володацкий.

Представитель Госдумы также указал на то, что «разрекламированные договоренности сворачиваются», поскольку ВСУ возвращаются на прежние позиции. Он отметил, что украинский лидер «пытается внести неприемлемые для жителей Донбасса корректировки», и выразил мнение, что «ничего хорошего и доброго» из предложений Зеленского не получится.

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