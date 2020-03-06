Зеленский не готов тратить больше года на решение проблемы с Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что на достижение результатов по Донбассу потребуется год. Об этом он сказал в интервью The Guardian.

По его словам, правительству запрещено тратить на соглашение больше года. Затем его необходимо воплотить в жизнь.

Зеленский подчеркнул, что не намерен тратить весь данный ему президентский срок на работу над «Минском».

Украинский лидер также добавил, что у Киева есть несколько планов на случай, если переговоры безрезультатными. В противном случае, Киев покинет переговоры.

До этого украинская партия представила план по возвращению Донбасса.