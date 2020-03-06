Зеленский рассказал о сроках выхода Украины из переговоров по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил выходом из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, если соглашение не будет достигнуто за ближайший год. Об этом он заявил в интервью The Guardian.

Договоренность по Донбассу должна быть реализована через год, дольше ждать нельзя, отметил Зеленский. Он подчеркнул, что верит в возможность достижения соглашения, однако при отсутствии прогресса вынужден будет выйти из переговоров.

Зеленский подчеркнул, что не намерен тратить все пять лет своего президентства на работу над минскими соглашениями. Он также добавил, что имеет «два или три» плана на случай выхода из переговоров, однако отказался привести их детали.

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