Министр Гайаны заявил о депортации троих россиян за вмешательство в выборы

Три человека «российского происхождения» были депортированы из южноамериканской Гайаны за вмешательство в выборы, заявил министр общественной безопасности страны Хемраж Рамжаттан. Об этом сообщает Guyana Chronicle.

По словам Рамжаттана, являющегося также кандидатом на пост премьер-министра от коалиции партий «Партнерство для национального единства» (APNU) и «Союз ради перемен» (AFC), три человека были депортированы, у них изъято кибер-оборудование.

Министр отметил, что местонахождение еще одного причастного к вмешательствам человека установить не удалось. Он подчеркнул, что посольство России не было проинформировано о данном инциденте.

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