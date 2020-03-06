МИД Германии пообещал поддержку новому правительству Украины

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе телефонного разговора с новым главой министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заверил его в поддержке со стороны Берлина, сообщается на официальной странице МИД Германии в Twitter.

Маас заявил, что Германия готова оказывать поддержку Украине в предстоящих реформах, а также в урегулировании конфликта на востоке страны, говорится в сообщении МИД. Кроме того, министр выразил надежду на тесное взаимодействие между странами.

Ранее Верховная рада Украины утвердила состав нового правительства страны, предложенный премьер-министром Денисом Шмыгалем.

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