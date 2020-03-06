Путин назвал свое президентство судьбой
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Президент России Владимир Путин считает, что исполнение им обязанностей российского лидера является не работой, а судьбой. Об этом сообщает РИА «Новости».
Российский лидер заявил, что президентство приносит ему «одно удовольствие».
«Любой человек, если бы он оказался в моем положении, уверен, воспринимает это не просто как работу, а как судьбу, поэтому я к этому так и отношусь», — сказал Путин.
Он также выразил благодарность россиянам за оказанное доверие и поддержку.
По словам главы государства, без этого «ничего невозможно было бы сделать».
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