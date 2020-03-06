Премьер Украины оправдался за предложение возобновить поставки воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на странице в Facebook оправдал свои слова о необходимости возобновить поставки пресной воды в Крым.

Премьер заявил, что его позиция по данному вопросу была неверно воспринята, так как некоторые его фразы не были услышаны зрителями из-за шума в студии телеканала. По его словам, отношение Киева к поставкам воды на полуостров остается неизменным.

«Мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины», — написал Шмыгаль.

За несколько часов до публикации данного заявления, в эфире телеканала 1+1 Шмыгаль высказался о необходимости вновь подавать воду в Крым для граждан.

Он отметил, что неподача воды на полуостров приведет к «гуманитарной катастрофе», «авторами» которой не хотят быть украинские власти. Премьер добавил, что это вопрос не бизнеса, но гуманитарной ответственности перед людьми.