Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в государственное бюро расследований страны. Следователи будут задавать ему вопросы по делу о декларировании недостоверной информации, передает РИА «Новости».
Порошенко заявил, что у него есть постановление суда, в котором требуется, чтобы дело против него закрыли. Также там указывается, что нужно возбудить дело о клевете против депутата от фракции действующего президента страны «Слуга народа» Александра Дубинского.
Ранее госбюро Украины рассказало о шестичасовом допросе Порошенко. Известно, что в отношении Порошенко и его окружения расследуется 13 дел. Среди обвинений — государственная измена, злоупотребление служебным положением, легализация преступных доходов, неуплата налогов, попытка узурпации судебной власти.
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