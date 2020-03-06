Сторонника Зеленского забросали яйцами на Украине
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Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского Максим Бужанский заявил, что на него напали после того, как он вышел после записи эфира передачи «Народ против». Об этом нардеп написал в Telegram-канале.
По его словам, он знал, что против него готовится провокация. Как выяснилось, в полночь его ждали 40 радикалов с битами.
«С помощью нескольких яиц одержали убедительную победу над моим костюмом», — добавил Бужанский.
Он отметил, что его не очень впечатлил такой поступок. Он уверил, что у него еще в запасе есть много костюмов.
«Костюмов у меня больше, чем у них яиц», — пошутил депутат.
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