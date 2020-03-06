Сторонника Зеленского забросали яйцами на Украине

Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского Максим Бужанский заявил, что на него напали после того, как он вышел после записи эфира передачи «Народ против». Об этом нардеп написал в Telegram-канале.

По его словам, он знал, что против него готовится провокация. Как выяснилось, в полночь его ждали 40 радикалов с битами.

«С помощью нескольких яиц одержали убедительную победу над моим костюмом», — добавил Бужанский.

Он отметил, что его не очень впечатлил такой поступок. Он уверил, что у него еще в запасе есть много костюмов.

«Костюмов у меня больше, чем у них яиц», — пошутил депутат.

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