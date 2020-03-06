Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин заявил, что поправки в Конституцию востребованы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы государства, с момента принятия основного закона, Россия успела радикально измениться, поэтому поправки в него востребованы.

«Сейчас ситуация в стране изменилась кардинальным образом. По сути, у нас уже другая страна», — сказал Путин на собрании с руководителями фракций Государственной думы.

Президент отметил важность обновления Конституции таким образом, чтобы она «объединяла людей вне зависимости от политических взглядов, от уровня обеспеченности, от региона проживания, от национальности или вероисповедания».

Ранее Путин заявил, что россиянам будет принадлежать «абсолютно решающая роль» в вопросе внесения поправок в Конституцию.