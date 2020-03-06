Премьер Украины отказался от своих слов о возобновлении подачи воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отказался от своего заявления о возобновлении подачи воды в Крым на странице в Facebook.

Выступление украинского премьера в пользу подачи воды на полуостров вызвало широкий общественный резонанс. Однако уже через несколько часов после него, Шмыгаль взял свои слова обратно.

Он написал, что его заявления восприняли ложным образом, а «формат ток-шоу не лучший, чтобы обсуждать сложные вопросы, например, вопрос подачи воды в Крым». Шмыгаль подчеркнул, что Украина не имеет возможности возобновить поставки воды в Крым до его деоккупации и возвращения в состав Украины. Он также добавил, что это его утверждение не было услышано зрителями из-за шума в студии.

Ранее украинский премьер заявил, что необходимо вновь подавать воду в Крым для граждан. Он отметил, что неподача воды на полуостров приведет к «гуманитарной катастрофе», «авторами» которой не хотят быть украинские власти.