Сенатор от Крыма усомнился в возобновлении поставок воды из Украины

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков усомнился, что украинская власть способна возобновить поставки пресной воды в республику. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сказал и сказал, а какие будут действия дальше и развитие — посмотрим. На Украине мало что зависит не только от премьера, но и президента», — отметил Цеков.

По его мнению, премьер-министр Украины, высказавший данную инициативу, будет подвержен критике со стороны националистических сил страны, если идея будет реализована. Сенатор также предположил, что украинский премьер в ближайшее время попытается дезавуировать сделанное заявление, добавив, что Киев возобновит поставки воды, только когда Крым вернется в состав Украины.

Цеков также отметил, что существует множество нюансов в решении данного вопроса, которые не зависят от решения украинской власти.

«Открытию канала должны предшествовать договоренности с Россией. Речь идет о многих вещах, в том числе готовности сооружения принимать воду, а также урегулирования вопроса цены», — пояснил сенатор.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что необходимо вновь подавать воду в Крым для граждан. Он отметил, что неподача воды на полуостров приведет к «гуманитарной катастрофе», «авторами» которой не хотят быть украинские власти.

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