Песков заявил, что Путин не обсуждал вопрос о роспуске ГД с главами фракций и спикером

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства не обсуждал вопрос о роспуске Госдумы на встречах с главами фракций и спикером нижней палаты парламента.

Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, вопрос о роспуске Госдумы не поднимался в каком-либо формате в ходе встреч.

До этого пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос о возможности роспуска Госдумы, сказал, что в повестке Путина эта тема не обозначена.

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