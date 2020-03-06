Песков заявил, что Путин не обсуждал вопрос о роспуске ГД с главами фракций и спикером
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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства не обсуждал вопрос о роспуске Госдумы на встречах с главами фракций и спикером нижней палаты парламента.
Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Пескова, вопрос о роспуске Госдумы не поднимался в каком-либо формате в ходе встреч.
До этого пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос о возможности роспуска Госдумы, сказал, что в повестке Путина эта тема не обозначена.
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