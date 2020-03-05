Завершились переговоры Путина и Эрдогана

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Sergei Chirikov/Pool/AP

Завершились переговоры российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Anadoly.

Всего они длились более 5 часов 40 минут.

Ранее сообщалось, что переговоры тет-а-тет длились три часа и продолжились с участием делегаций.

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