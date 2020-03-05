«Комплексный документ»: сенатор о подписании Путиным основ госполитики в Арктике до 2035 года

Член Совета Федерации от Мурманской области Константин Долгов в интервью «Газете.Ru» назвал утверждение главой России Владимиром Путиным основ госполитики в Арктике до 2015 года «важным решением президента».

«Конечно, это фундаментальный документ, который тщательно готовился, и важно, что президент утвердил основные направления деятельности всех органов власти федеральных и региональных по развитию, причем существенному развитию, арктической зоны Российской Федерации. Очень важно, что это комплексный документ <…>. Президент дал в этом документе основные установки по развитию экономики Арктики. Очень важно, что акцент сделан на инвестиционную активность, на дальнейшее расширение инвестиционной активности», — сказал сенатор.

Он добавил, что сейчас парламентарии работают над пакетом законопроектов, который нацелен именно на развитие инвестиций. «И вы знаете, что сейчас как раз в Государственной думе находится пакет законопроектов, и мы над ним активно работаем сейчас, который как раз нацелен на поддержку предпринимательской деятельности в Арктике, на развитие инвестиционной деятельности в Арктике, на предоставление соответствующих льгот тем компаниям, тем организациям, которые существенно инвестируют, в том числе и малый и средний бизнес, а это очень важно, это такая кровеносная артерия экономики. Реализация этих законопроектов и будет реализацией того документа основополагающего, который подписан президентом», — сказал Долгов.

Вместе с тем он обратил внимание, что Россия готова к международному сотрудничеству в Арктике, но без ущемления ее интересов. «Очень важно, что в основах политики постулируется политика России, основанная на добрососедстве в Арктике. Мы готовы сотрудничать со всеми государствами, развивать экономическое, политическое сотрудничество, развивать сотрудничество в целях социального развития Арктики. Но при строгом учете национальных интересов России. Это та принципиальная позиция, которая не меняется, которая подтверждена президентом, то есть наши национальные интересы здесь не подлежат никаким компромиссам», — подчеркнул собеседник «Газеты.Ru».

«Что особенно хотелось бы отметить, это, поскольку я представляю Мурманскую область в Совете Федерации, конечно, сейчас очень серьезные планы связаны с развитием, таким мощным рывком в развитии Мурманской области как столицы российской Арктики. Это целый комплекс задач, связанных и с привлечением инвестиций, и с прекращением оттока населения, и привлечением кадров, сохранением молодых кадров в Мурманске. Это вопросы, связанные с созданием территорий опережающего развития в Мурманске. Сейчас вопрос на финальной стадии согласования в правительстве. Очень серьезно работает с губернатором Чибиссом, вместе с правительством Мурманской области над тем, чтобы все эти задачи решить. <…> Президент дал очень четкие указания по целому ряду направлений развития Мурманской области, и отрадно, что та работа, которую мы ведем совместно с молодой динамичной командой правительства Мурманска, как раз и получила сейчас вот такую установочную базу, основу в виде утвержденного президентом документа. Конечно, это очень серьезный ориентир», — добавил он.

«Основы нашей государственной политики в Арктике, это принципиальный момент, который я хочу подчеркнуть, подтверждают лидирующую роль России в Арктике. Достаточно упомянуть о Северном морском пути. Это крупнейшая транспортная артерия. И вы знаете, что президент дал установки о загрузке Северного морского пути в ближайшие годы. И, конечно, мы исходим из того, что это будет и та транспортная артерия, которая будет иметь и международное значение. И сейчас многие страны, не только приарктические страны, они понимают значимость роли России в экономике, инфраструктуре Арктики. И, конечно, закрепление наших лидирующих позиций будет несомненно способствовать и развитию российской Арктики, и в конечном итоге подъему российской экономики в целом, и улучшению жизни всех российских граждан. В первую очередь, тех наших соотечественников, которые живут и трудятся в очень сложных условиях в нашей прекрасной Арктике», — заключил собеседник «Газеты.Ru».