Памфилова сравнила поправки в Конституцию с комплексным обедом

Глава ЦИК России Элла Памфилова на примере комплексного обеда объяснила принципы голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она заявила, что граждане смогут проголосовать за или против сразу всех поправок. По ее словам, технически невозможно организовать всенародное голосование таким образом, чтобы у россиян была возможность отдавать свой голос за какие-то конкретные изменения.

«Когда набирается такой серьезный пакет, это технологически немыслимо, не может быть бюллетень — книга целая», — сказала Памфилова на Общероссийском электоральном медиафоруме.

Один из журналистов сравнил голосование за пакет поправок с комплексным обедом и спросил, как быть тому, кому не нравится одно блюдо.

Памфилова ответила, что в таком случае, необходимо принять решение: либо полностью отказаться от обеда, либо взять его, несмотря на то, что «не нравится винегрет».

Ранее были названы сроки публикации обновленной Конституции.