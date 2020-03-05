Эрдоган ожидает, что итоги встречи с Путиным облегчат ситуацию в Идлибе
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Президент Турции Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что итоги его встречи с главой РФ Владимиром Путиным облегчат ситуацию в сирийском Идлибе, передает РИА «Новости».
По мнению турецкого лидера, предстоящие переговоры с Путиным имеют большое значение. Он отметил, что в настоящее время ситуация сирийской провинции очень напряженная.
Он также добавил, что в четверг, 5 марта, весь мир устремил свои взгляды в Москву.
«Считаю, что шаги, которые будут предприняты сегодня, и наши решения несомненно облегчат ситуацию», — сказал Эрдоган перед открытием переговоров с российским коллегой.
Тайип Эрдоган прибыл в Москву с турецкой делегацией 5 марта.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Путина и Эрдогана.
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