Эрдоган ожидает, что итоги встречи с Путиным облегчат ситуацию в Идлибе

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что итоги его встречи с главой РФ Владимиром Путиным облегчат ситуацию в сирийском Идлибе, передает РИА «Новости».

По мнению турецкого лидера, предстоящие переговоры с Путиным имеют большое значение. Он отметил, что в настоящее время ситуация сирийской провинции очень напряженная.

Он также добавил, что в четверг, 5 марта, весь мир устремил свои взгляды в Москву.

«Считаю, что шаги, которые будут предприняты сегодня, и наши решения несомненно облегчат ситуацию», — сказал Эрдоган перед открытием переговоров с российским коллегой.

Тайип Эрдоган прибыл в Москву с турецкой делегацией 5 марта.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Путина и Эрдогана.

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